İhlas Haber Ajansı

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Eyyübiye'de bayram temizliği

İlçe genelinde rutin temizlik hizmetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi cami, mescit ve taziye evlerinde detaylı temizlik çalışması başlattı.


Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfa merkez Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde büyük camilerden başlayarak halı yıkama ve detaylı temizlik işlerine hız verdi.


Bayram sabahına kadar tüm camileri pırıl pırıl hale getirecek olan ekipler, temizliği tamamlanan camilere gül suyu sıkıyor.


Eyyübiye genelinde belirlenen kurban satış ve kesim yerleri için de tedbirler alan Eyyübiye Belediyesi, kesim sırasında ve kesim tamamlandıktan hemen sonra temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmek için ekip planlamasını tamamladı.

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