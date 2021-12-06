Eyyübiye'de binalar yükselmeye devam ediyor

Eyyübiye'de 4 etaptan oluşan toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında 1. Etabı kapsayan 367 konut 35 iş yerinde çalışmalar bitme aşamasına geldi.

Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan ve toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında birinci etap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 367 konut 35 iş yerinde oluşan 1. Etap çalışmalarını AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Meclis Üyesi Abdulkadir Karakeçili, Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ve Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş'la birlikte inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü alanı inceleyen Kuş, kısa süre içinde ilk etap çalışmalarının sona ermesiyle anahtar kendilerine yapılacağını söyledi.

Eyyübiye'de değişim ve dönüşüm için kolları sıvadıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Göreve geldiğimiz zaman Eyyübiyeli kardeşlerimize Eyyübiye'yi dönüştüreceğimize, Eyyübiye'yi geliştireceğimize dair bir sözümüz vardı. Yaklaşık 1,5 yıldır Akçamescit bölgemizde çalışması yürütülen Kentsel Dönüşüm Alanındayız. Teknik ekipten aldığımız bilgiye göre son aşamaya geldi, bir aya kadar anahtar teslimi yapılacak ve bizler 2. Etap çalışmamızı başlatacağız. Şuanda 367 konut 35 iş yeri ile vatandaşımızın hizmetine sunacağımız alanın tamamlanma aşamasındayız. 2. Etap ile ilgili komisyonumuz kuruldu. Yenice Mahalle sakinleri ile birlikte bir araya gelerek istişarelerde bulunup anlaşma sağlayacağız inşallah. Anlaşma sağladığımız anda 2. Etap çalışmalarımız başlayacak 2. Etap ta bulunan kardeşlerimizi 1. Etap'ta bitirmiş olduğumuz alana taşıyacağız ve 2. Etap ile ilgili yıkımlar başlayacak ve orada inşallah dönüşümlere start vereceğiz. 4 Etap'tan oluşan Akçamescit bölgemiz bu 4. Etap'ın bitmesi halinde 3000 konutu Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırmış olacağız" dedi.