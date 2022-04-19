Eyyübiye'de binlerce okuma kitabı dağıtıldı

İlçe gençliğine ve öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarıyla farkındalık oluşturmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, kırsalda başlattığı ‘Ovanın Başakları Okuyor' projesinden sonra merkezde bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik de eğitim çalışması başlattı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışmalarını tamamlayan gençlik spor müdürlüğü, ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlığını artırmak için okuma ve boyama kitabı setleri hazırlattı. Temsili olarak Selçuklu ilkokulundaki törene Eyyübiye İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Demir'le birlikte katılan Başkan Kuş, öğrencilere okuma ve boyama kitaplarını hediye edip, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Eyyübiye gençliğine ve öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Kuş,” Öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanında v emrindeyiz” dedi.