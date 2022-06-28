Eyyübiye'de bir park daha tamamlandı

Eyyübiye Belediyesi, oldukça engebeli bir alanda, yapısal malzemesinin büyük bölümü olduğu yerdeki taşlar ve yeniden değerlendirilen bordürler kullanılarak inşa edilen parkta, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları da tamamlandı. Toplam 4 bin 100 metrekare alana sahip, içerisinde çocuk oyun grupları ve oturma bankları bulunan park yapımı tamamlandı. Aydınlatma sistemlerinin tamamlanmasıyla, törenle hizmete sunulacak olan ve iki etaptan oluşan parka, Mayıs 2021'de vefat eden Eyyübiye Belediyesi meclis üyesi Mustafa Korkmaz'ın adı verildi.