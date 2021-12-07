Eyyübiye'de cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor

Eyyübiye Belediyesi ilçe genelinde hummalı bir şekilde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını son olarak Evren Sanayi Sitesinde sürdürdü. Ekipler sitede bulunan cadde, sokak ve kaldırımları köpüklü su ile yıkadı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da alışmaları yerinde inceledi. Ekipler, tarafından sabahın erken saatlerinde başlayan ve tüm sitede uygulanan temizlik çalışmalarını ilçe genelindeki tüm mahallelerde periyodik olarak uyguluyor. Daha temiz bir Eyyübiye için ekiplerin ilk günden itibaren canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Kuş,” Seçildiğimiz günden bu yana Eyyübiye'miz için Eyyübiye'li kardeşlerimiz için aşkla şevkle çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılı Eyyübiye için temizlik manasında temizlik yılı olacak. Başkanımız Mustafa Aslan Evren Sanayisine hakim, Evren Sanayi esnafı için canı gönülden çalışan bir başkan. Ben esnafımız adına kendisine şükranlarımı iletiyorum. Sürekli Evren Sanayi esnafının dertleri ile dertleniyor. Kendisi de Evren Sanayi sitesi için talepleri olduğunda bizler birimlerimizi hemen harekete geçiriyoruz. Sitemiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlçe genelinde başlattığımız temizlik çalışmalarımızı sitemizde de rutin bir hale getirdik. Bundan sonraki süreçlerde de gece gündüz ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz “ dedi.

Sitedeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ise,” Öncelikle Eyyübiye Belediye Başkanımınız Mehmet Kuş'a teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki Evren Sanayi geniş bir nüfus yoğunluğunun oluştuğu yaklaşık 15 bin insanın bir arada yaşadığı alan. Biz başkanımıza ne zaman sorunumuzu iletsek kendileri bizlere destek oldular. Ben Yönetim kurulum adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben belediye başkanımıza bugünkü ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.