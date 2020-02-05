Eyyübiye'de çalışmalar denetlendi

Başkan Kuş, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Kuş, hafta sonu mesaisinde de kırsaldaki çalışmaları takip etti. Son olarak Turluk Mahallesine geçen Kuş, mahalle muhtarı İbrahim Korak'la birlikte mahallede tamamlanan stabilize yol yapım çalışmalarını inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Kuş'a ve ekibine teşekkür etti.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Burada yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Sağ olsun ekimiz çok iyi bir çalışma yapmış. Köylülerle istişare ettik. Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ettiler. Vatandaşların memnuniyeti halkın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bu çalışmalarımız beş yıl boyunca davam edecek” ifadelerini kulandı.