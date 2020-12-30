Eyyübiye'de çalışmalar denetlendi

Ekipler, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Merkezde kilitli parke taşı döşeme, yeni yol ağı oluşturma, bakım ve onarım çalışmaları ile kırsal mahallelerde sürdürülen stabilize yol yapım çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor. Kırsalda kurulan 6 şantiye ile bölgeyi adeta hizmet şantiyesine çeviren ekiplerin son durağı olan Duruca ve Selman mahallelerindeki çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Bölge sakinlerinin taleplerini de dinleyen Kuş, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.