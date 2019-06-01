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Eyyübiye'de cami temizleme seferberliği

Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan ibadethanelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor.


Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan cami ve ibadethane temizlik ekibi ibadethanelerdeki çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Ekip, ilçe genelindeki cami ve ibadethanelerin iç ve dış temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Tüm cami ve ibadethanelerde halı yıkama, süpürme, iç ve dış temizlik işlerini titizlikle yapan ekipler vatandaşların da takdirini kazandı. Rutin temizlik çalışmaları kapsamında günde bir camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekip, yoğun talep karşısında çalışmalarını artırarak günde 2 camiye çıkardı. Vatandaşlar belediye yetkililerine çalışma dolaysıyla teşekkür etti.

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