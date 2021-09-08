Eyyübiye'de çölyak hastaları unutulmadı

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Eyyübiye Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarını unutmadı. İlçe genelinde bulunan çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glütensiz besin maddelerini içeren 450 gıda kolisi, sosyal yardım işleri müdürlüğünde düzenlenen programla, çölyak derneği yetkililerine teslim edildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Çölyaklı kardeşlerimize periyodik bir şekilde ulaşıyoruz” diye konuştu.

Gıda paketleri içerisinde, mısır unu, karışık puding, tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye, mini kek, çikolata, makarna, un ve köftelik bulgur bulunuyor.