Eyyübiye'de çöp kokusu sorunu çözülüyor

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye ilçesindeki çöp kokusu sorununu çözmek için harekete geçti

Belediye Başkanı Mehmet Kuş Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesindeki çöp atık toplama merkezindeki koku sorununu gidermek için düğmeye bastı. Yenice mahallesindeki çöplerin elektrik enerjisine dönüştüğü katı atık bertaraf merkezinden çıkan koku bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamasına neden oluyordu. Bölge sakinlerinin kokudan dolayı mağduriyet yaşadığı alanda geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunan ve ilgili firma ile görüşüp sorunun çözümünü isteyen Mehmet Kuş, son olarak koku sorununun ortadan kalması için yasal işlem başlatıyor. Dün gece geç saatlerde bölgeye belediye meclis üyeleri ile birlikte giden Başkan Kuş, Asya Mahalle Muhtarlığında bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bölge sakinlerine yasal işlem başlatılacağına dair müjdeyi veren Başkan Kuş, vatandaşların takdirini topladı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da sorunlarıyla yakından ilgilenen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Çöp kokusu sorunundan dolayı bölge sakinlerinin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "1 Nisan itibariyle Eyyübiye'de yaşanan çöp kokusu ile ilgili sizlere bu çöp kokusunu bitireceğimize dair söz vermiştik. 1 Nisan itibari ile mücadelemizi verdik, yüklenici firma ile defalarca konuşup, görüştük. Yüklenici firma elinden gelen gayretleri sarf etti. Lakin bu çöp kokusuna mani olamadılar. An itibari ile şunu ifade etmek istiyorum yapmış olduğumuz istişare sonucu yarın sabah itibari ile yasal işlemler başlatılıyoruz. İnşallah Eyyübiyemiz çöp kokusundan kurtuluyor. Vatandaşlarımız bizlere hakkını helal etsinler. Bir yıldır sabrettiler. Bunun daha öncesi de var. Bölge sakinlerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız rahatsızlanıyor. İnşallah çöp kokusu sorunu tarih oluyor” dedi.

Eyyübiye belediye meclis üyeleri ve bölge mahalle muhtarları da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür edip,” Başkanımızdan Allah razı olsun. Çöp kokusu sorunu için büyük mücadele verdi. Zor durumda olduğumuzu ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadıklarını onlar da biliyor. İnşallah başkanımızın gayreti ile bu sorun kökten çözülecektir” diye konuştular.