Eyyübiye'de deprem izolatörlü bin konutun temeli atılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sözünü verdiği ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin hemen ardından projesini sismik deprem izolatörlü sistemle revize ettiği bin konut projesinde, temel atma aşamasına gelindi.

Akçakale yolu - Batıkent TOKİ bağlantısı güzergahında, Şahinler-Kadıkendi ve Keberli Mahalleleri arasındaki 360 hektarlık rezerv konut alanında inşa edilecek bin konut projesini yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk etabın temeli atılıyor

Çok sayıda iş makinesi ve kamyonun çalıştığı bölgede, inşaatta çalışacak işçilerin kalacağı şantiye binası da tamamlandı. İmar yolları kazı ve hafriyat işlerinin devam ettiği proje alanında, birinci etap temel kazı çalışmalarına başlandığını açıklayan Başkan Mehmet Kuş, toplu konutlarda Türkiye'de ilk kez uygulanacak sismik izolatörlü bin konut projesinin temelini birkaç hafta içinde atacaklarını söyledi.

Seçildiği gün Eyyübiye'yi değiştireceğine ve dönüştüreceğine dair bir sözü olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kuş, “Elhamdülillah bugün itibariyle temel kazılarına başladık. Önümüzdeki haftalar içinde de temelimizi atacağız” dedi. Uygulayacakları bin konutluk projeyi, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle revize ederek sismik deprem izolatörlü sisteme çevirdiklerini kaydeden Başkan Kuş, “Depremi maalesef şiddetli bir şekilde yaşadık. Şanlıurfa'da da can kayıplarımız oldu. Depremden bir hafta sonra ekibimizle toplantımızı gerçekleştirdik ve artık biz de deprem bölgesindeyiz deyip, güvenli binaları Eyyübiyeli kardeşlerimize, Şanlıurfalı hemşehrilerimize kazandırmamız gerektiği fikri hasıl oldu. Sağ olsun yatırımcı kardeşimizle de toplantımızı gerçekleştirip, Eyyübiye'de yeni bir mahalle anlamına gelen bin konutluk projemizi sismik deprem izolatörlü sistemle revize ettik. Türkiye'de bu büyüklükte bir konut projesinde deprem izolatörü ilk kez Eyyübiye ilçemizde uygulanacak. Tabi bu bizim için büyük bir mutluluk verici proje. Projede imzamızın olması hasebiyle gerçekten çok mutluyuz. İnşallah sismik izolatörlü binalar Eyyübiye'de ve Şanlıurfa'da yaygınlaşacaktır. İnsanlarımızın güvenli ortamlarda, rahat şekilde yaşamalarına vesile olacağız” dedi.

"Tarım alanlarını koruyoruz"

Gerek İl Genel Meclisi Başkanlığı, gerekse belediye başkanlığı yaptığı dönem içerisinde tarım alanlarını korumaya yönelik ciddi bir hassasiyet içinde bulunduğunu dile getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Tarım arazilerine bir çakıl taşı dahi koymama hassasiyetiyle hareket ettik. Bu manada yapımına başlayacağımız sismik deprem izolatörlü bin konut projemizi de dağ eteğinde, sert zeminde uyguluyoruz. Sert zeminde olmasına rağmen yine vatandaşlarımız oturdukları evlerinde güvenle yaşasınlar diyerek, sismik izolatör de kullanıyoruz. İnşallah Eyyübiyeli kardeşlerimize, Şanlıurfalı hemşehrilerimize yüzde yüz güvenli evler kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bir ay sonra ikinci etabın temeli kazılacak"

Projedeki ilerleme hakkında bilgi veren yüklenici firma yetkilileri ise, imar yolları çalışmaları devam ederken ilk etabın temel kazısına başladıklarını, yaklaşık 15 gün sonra temel atma seviyesine geleceklerini ifade ettiler. İkinci etabın temel kazısına ise bir ay sonra başlamış olacakları bilgisini veren yetkililer, olabildiğince ivedi şekilde bin konutu tamamlamak istediklerini belirterek, “Çünkü Şanlıurfa'da yaklaşık 40 bin konut açığı var. Başkanımızla birlikte bu işi daha hızlı nasıl yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz, inşallah bir buçuk yıl içinde bin konutu Eyyübiye'mize kazandırmış olacağız” dediler.

"Şanlıurfa ve Türkiye'ye örnek olacak"

Üst üste yaşanan deprem ve sel felaketleriyle birlikte önemi daha da artan güvenli konut alanı anlamında, Şanlıurfa'nın en sağlam zeminli dağlık alanlarında uygulanacak proje, TOKİ ile birlikte özel sektör yatırımcılarının da bölgeye ilgisini artıracak. Üzerinde neredeyse hiç toprak olmayan dağlık alanın Eyyübiye Belediyesi öncülüğünde imara açılmasıyla, tarım arazilerinin korunması sağlanacak. Şanlıurfa'da her geçen gün artan konut talebine önemli bir karşılık verecek olan Eyyübiye Belediyesi bin konut projesi, sağlam zemine uygulanması ve deprem izolatörü sisteminin toplu yapılarda ilk kez uygulanmasıyla da hem Şanlıurfa hem de Türkiye için örnek bir proje olacak.