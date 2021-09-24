Eyyübiye'de devasa Millet Bahçesinin yapımı sürüyor

Eyyübiye'de 180 dönüm üzerine kurulan Millet Bahçesinin yapımı devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İlçe Başkanı Mehmet Moğal'la birlikte bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan 180 dönümlük alanda yapım çalışmaları devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 180 dönümlük alanda yapım başlayan Millet Bahçesi yeri daha önceden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılmıştı. İçerisinde mesire alanları, millet kıraathanesi, cami, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapım çalışmalarının önümüzdeki bahar aylarında tamamlanacağı ve bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Yapım çalışmaları devam eden alanda açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Şuanda Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor. Zeynel başkanımızın ciddi destekleri ile milletvekillerimizin öncülüğünde bölgenin en büyük Millet Bahçesin olan 180 dönüm arazi üzerine inşa edeceğimiz yerin şuanda yapımına devam ediliyor. Burada halkımızın bizden istemiş oldukları alanları onların hizmetine sunacağız. Gençlerimizin spor alanları, öğrencilerimizin çalışma alanları, amcalarımızın oturma alanları, teyzelerimizin piknik alanları, çocuklarımızın oyun alanları ve bir çok alanı bu millet bahçesinde hizmete sunacağız. İnşallah yapımı hızlı bir şekilde devam edecek. Gelecek yılın baharında burada vatandaşlarımız ile birlikte vakit geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun “ dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Eyyübiye ilçesinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, ”Eyyübiye İlçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulunduk, çalışmalar hakkında brifing aldık. Şanlıurfa'ya yakışan bir Millet Bahçesi olacak. Eyyübiye 400 bin nüfuslu gecekondu olan bir ilçe. Ankara'ya gittiğimiz zaman bakanlarımıza tepeden gösteriyoruz. Bakın burada bir ağaçlık alan yok diye belirtiyoruz. Şuanda bu Millet Bahçesinin Eyyübiye için çok önemi olduğunu belirtmek isterim. Şuanda arkamızda inşaatı süren yer Millet Kıraathanesi. Burası Urfa mimarisine uygun ve tek kat üzerine inşa edilen 3 bin 300 metrekare alan üzerine kurulacak. Ben Mehmet Kuş Başkanımızı ve İlçe Başkanımız Mehmet Moğal'ı tebrik ediyorum “ ifadelerini kullandı.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise,” Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanımıza Eyyübiye'ye bu hizmeti sundukları için teşekkür ediyorum. Birlikte birçok projeye imza atacağız. Bu Millet Bahçesi en büyük Millet Bahçesi olacak. 180 dönüm arazi üzerine kurulu olacak bir alan. Ben tekrardan emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Eyyübiye halkı hizmetin en iyisine layık” diye konuştu.