Eyyübiye'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilk günden itibaren kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler bir yandan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması yaparken diğer yandan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları da dezenfekte ediliyor. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu olan semt pazarları, park ve bahçeler, sağlık merkezleri iş yerleri ile ara sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Eyyübiye Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü hummalı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.