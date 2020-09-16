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Eyyübiye'de dezenfekte çalışmaları

Eyyübiye ‘de cadde ve sokaklarda köpüklü deterjanlar ve tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldıEyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda köpüklü deterjanlar ve tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye ‘de cadde ve sokaklarda köpüklü deterjanlar ve tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı


Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda köpüklü deterjanlar ve tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin işlek caddelerinden olan Eyüp Peygamber Caddesi'nde temizlik çalışmaları yaptı.


Vatandaşlar, mahallerinde yapılan temizlik çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

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