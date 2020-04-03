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Eyyübiye'de dezenfekte seferberliği devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarıyla ilçede başlattığı dezenfekte seferberliğini sürdürüyor.


Korona virüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına arı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilk günden itibaren kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte işlemine devam ediyor. Ekipler bir yandan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması yaparken diğer yandan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları da dezenfekte ediyor. İlçeyi adeta köşe bucak dolaşan ekipler, park bahçeler, sağlık merkezleri, iş yerleri ve vatandaş araçlarını dezenfekte ederek takdir topluyor.


Eyyübiye Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü hummalı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Allah Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Sağ olsun sokaklarımızı caddelerimizi bir dezenfekte ediyor. Bizler kendilerinden razıyız” dedi.

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