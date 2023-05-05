Eyyübiye'de dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Kadim şehir Şanlıurfa'nın içinde yer aldığı merkez Eyyübiye ilçesi, yapı rezerv alanlarındaki projelerle şehrin yeniden kurulduğu yerler haline geliyor. Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ'nin konut inşaatlarına başladığı bölgeye ulaşımı sağlayacak yolların açılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan, bölgedeki 11 ilde çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremlerin ardından, uygulanacak konut projelerini depreme karşı çok büyük koruma sağlayan sismik izolatörlü yapı sistemiyle revize eden Eyyübiye Belediyesi, konutların yükseleceği alanda yol açma çalışmalarına başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyonun çalıştığı bölgede, daha önce yol yapımı için patlatılan kayalar kaldırılırken, konutların inşaat çalışmalarının idare edileceği şantiye binaları da bölgeye kuruldu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, tarım alanlarını korumak, konut alanlarını sağlam zeminler üzerine inşa etmek ve il genelinin planlı konut alanı talebini karşılamak amacıyla projelendirdiği 360 hektarlık rezerv konut alanı, yakın zamanda Şanlıurfa'nın en büyük yerleşim yerlerinden biri haline gelecek. Üç etap halinde uygulanması planlanan ve yüzde 60'ı yeşil alandan oluşacak konut projelerinden ilk kısmını, depreme karşı dayanıklılık sağlayan sismik izolatörlü sistemle revize eden Eyyübiye Belediyesi, hayata geçirilen proje ile Türkiye'de toplu konutlarda bir ilke imza atacak.

Akçakale yolu üzerinden Batıkent TOKİ'ye uzayan çevre yolu güzergâhında, Şahinler, Kadıkendi ve Keberli Mahalleleri arasında yer alan yapılaşma alanı, konut fiyatlarının makul seviyelere gelmesi, özel sektör yatırımlarının gerçekleşmesi ve uzun vadeli ekonomik hareketliliğin sağlanması gibi faydalar sağlayacak. Sağlam zeminli yapı alanı niteliği taşıyan bölge, tarım dışı olması, konut alanlarının sel baskını gibi riskli alanlardan uzak olması, ulaşım, altyapı, sosyal imkanlar gibi hizmetlerin rahat sağlanabilmesi nedeniyle de bir cazibe merkezi olacak.