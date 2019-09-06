Eyyübiye'de eğitim atağı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi'nin önemli bileşenlerinden biri olduğu ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi' kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye'de, eğitimde önemli adımlar atılıyor. Eyyübiye Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi' kısa süre içinde hayata geçiriliyor. Artık Hız yapmak serbest sloganıyla yola çıkılan projede yüzlerce eğitmenle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bizler ilçemizde imar, temizlik, park bahçe çalışmaları gibi faaliyetleri bir bir ifa etmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken şunu fark ettik, bir şehri imar ederken bir nesli ihmal ederseniz, gün gelir o nesil imar ettiğiniz şehri imha eder. Eyyübiye olarak ta biz tam da bu noktayız. Şanlıurfa ve Eyyübiye ilçemiz en genç nüfusa sahip olan ilçedir. Eğitim noktasında da maalesef sıkıntıların yaşandığı bir ilçeyiz. Göreve gelir gelmez bu noktada neler yapabiliriz şeklinde ekip arkadaşlarımızla sürekli istişare halinde olduk. Hızlı bir şekilde bu projemizi hayata geçirmemiz gerektiğini anladık ve bu projeyi hayata geçirdik. Sizlerden çok ciddi destek bekliyoruz. Çünkü sizler gönüllere dokunup, çocuklarımızı psikolojisini çok iyi biliyorsunuz. Bu projeyi ancak sizlerle yürütebilirdik. Bugün görüyoruz ki doğru yoldayız. Çok ciddi bir katılım söz konusu Rabbim hepinizden razı olsun. Projemiz de ilçemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Faruk Demirkol da Eyyübiye Belediyesine teşekkür ederek, birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından proje koordinatörü Tarkan Öztekin katılımcılara ‘ Anlayarak Hızlı Okuma' konulu sunumunu gerçekleştirdi.