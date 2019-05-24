Eyyübiye'de etkinlikler kırsala taşındı

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilk kez kırsal mahallelere taşınan ramazan etkinlikleri, Payamlı kırsal mahallesindeki etkinlikle devam etti. Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, birbirinden farklı etkinliklerde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklerine devam eden Eyyübiye Belediyesi, ramazan etkinliklerini kırsal mahallere de taşıyarak vatandaşların takdirini topladı. Payamlı kırsal mahallesinde düzenlen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Grup Miraç'ın ilahiler okuduğu etkinliklerde, palyaço, orta oyun ile ateş şov gibi gösterileri de vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliklerde vatandaşlara seslenen Kuş,” Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabının kurtuluşu olan ramazan ayına bizleri kavuşturan Rabb'ime sonsuz şükranlar olsun. Ramazan demek kardeşlik demek, ramazan demek birlik beraberlik demek, ramazan demek Kuran, namaz demek ramazan demek ibadet demek, Rabb'im inşallah ramazanı doya doya geçirmemizi ve ramazanın bereketi ile merhameti ile özellik ile cehennem azabının kurtuluşu olması vesilesi ile hepimizi muhafaza eder. Değerli Payamlı sakinleri adaylık sürecimizde İlçe Başkanımız ile sizleri ziyaret ettiğimizde bölgenin bazı hizmetlerden ve etkinliklerden yoksun bırakıldığını gördük. İnşallah sizlerin o taleplerini bir bir yerine getireceğiz. Biz gerek merkez mahallelerimizde gerekse kırsal mahallelerimizde hizmetleri adil olarak yapacağımızı ifade etmiştik. Ramazan ayımızda ilçe başkanımız ile birlikte meclis üyesi kardeşlerimiz ile birlikte oturup istişare yaptık. Ramazan ayının etkinliklerini nasıl dizayn edebiliriz. diye düşündük ve ortak akıl ile şu kararı verdik. Dedik ki; merkez mahallelerimiz nasıl bu etkinlikleri hak ediyorsa aynı şekilde kırsal mahallelerimizde bu etkinlikleri hak ediyor. Biz kırsalı ayağımıza değil, bizler kırsalın ayağına gitmek zorundayız dedik ve ilk etkinliği çok şükür Payamlı Nahyası ile başlattık. İnşallah peyder pey bu etkinlikler devam edecek. İnşallah kısa süre içinde şu anki mevcut sıkıntımızı ivedi bir şekilde atlatıp maddi krizi çözdükten sonra Payamlı bölgemizin bütün köylerini hizmet ile buluşturacağız” dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise,” Başta Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a ve bu organizasyonda emeği geçen teşkilatına teşekkür ediyor herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım, Payamlı sakinleri herkes hoş gelmiş sefa vermiş. İnşallah birlik beraberlik içinde hareket edip güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Payamlı Mahalle Muhtarı Kadir Kılıç bu güzel etkinlikten dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.