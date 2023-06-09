Eyyübiye'de gençler sınavlara hazır

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçede yaşayan gençlerin üniversite sınavlarında başarılı olması amacıyla hayata geçirdiği ve her anlamda desteklediği sınav hazırlık merkezlerinde, heyecan zirveye ulaştı. Aylardır gece gündüz demeden üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, sınava sayılı günler kala deneme sınavlarına yoğunlaştı.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye'de, gençlerin üniversite sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak için Onikiler ve Yenice Sınav Hazırlık Merkezleri ile kitap otaklarında eğitimler devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin görevlendirdiği öğretmenler nezaretinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, eğitim öğretim yılı başından bu yana katıldıkları deneme sınavlarındaki net sayılarında oldukça iyi sonuçlar elde etmeye başladı. Özel bir dershanede sunulan tüm imkanlara ücretsiz sahip olan öğrenciler, kendilerine verilen desteklerden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve tüm emek verenlere teşekkür ederken, bu desteklerin karşılığını üniversiteye yerleşerek ödemek istediklerini ifade etti.