Eyyübiyede Gençlik Merkezi temeli atıldı

Gençliğe yatırımları ve çalışmalarıyla takdir toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan ilçe gençliğe bir yatırım daha. Yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç nufüsuna sahip ilçesi konumunda olan Eyyübiye'de Gençlik merkezleri yapımı ile Eyyübiye gençliğine yatırım yapılıyor. İçerisinde; bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, bilişim, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri bulunan 2200 metre karelik alanı kapsayan ve toplamda 4 kattan oluşan Süleymanşah Gençlik merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, MKYK Üyemiz Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Kadın Kolları MKYK Üyesi Kübra Dörtkardeş, Büyükeşhir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, AK Parti Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş, İl ve İlçe Başkan Yardımcıları ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Bölge Muhtarları ve bölge sakinleri katıldı.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Süleymanşah Gençlik Merkezimizin temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Göreve başladığımız ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlarımıza hizmetkâr olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Adil bir şekilde hizmetlerimizi sığdırmaya devam ediyoruz. Gençliğe çok önem veriyoruz. Gençliğe yatırım üstüne yatırım yapmaya devam ediyoruz. AK Ev Spor Salonlarımız var. Yaklaşık 5 bin gencimize hem milli ve manevi değerler aşılıyoruz hem de onların sportif faaliyetlere katılımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine eğitim noktasında sıkıntılar çeken Eyyübiye gençliğine çeşitli alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen hafta içinde 12 kütüphanenin açılışını yaptık. İnşallah sayılarını çoğaltacağız. Yine Uyanık Kütüphanemiz hazır. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Yine gençlik merkezleri yapımına başladık. Şu an birinin temelini atıyoruz. Yine kısa süre içinde başka bir gençlik merkezimizin daha temelini atacağız. Burada bu gençlik merkezleriyle yetişecek nesil ile milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetiştireceğiz. Süleymanşah Gençlik Merkezimizin temel atma törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı ifade ediyorum “ dedi.