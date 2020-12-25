İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyyübiye'de gençlik merkezi yapılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulunduEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulundu


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulundu. İçerisinde derslikler, kütüphane, okuma salonları, bilgisayar ve laboratuvar odaları ile dinlenme alanları bulunuyor. Gençlik merkezi için proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Kuş, “İlçemizde kiralık olan gençlik merkezlerimiz bulunmaktaydı. Bunların yerine kendi imkanlarımızla yeni, gençlik merkezleri yapıyoruz. Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz alanda Süleymanşah Gençlik Merkezi olacak. İhale ilanına çıktık. İhale sonuçlanır sonuçlanmaz yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayıp, kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Süreç içinde 3 yeni gençlik merkezi daha planlıyoruz. Arkadaşlarımız proje çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ilçe gençliğine hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.