Eyyübiye'de halı saha temeli atıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde spor kompleksleri ve halı saha temeli atıldı.

Gençliğe yatırımlarıyla kamuoyunun takdirini kazan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sözünü yerine getirdi. Söz verilen 5 halı saha için geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkan Eyyübiye Belediyesi, halı sahaların ilkinin temelini ilk olarak Asya Mahallesinde attı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Söz verdiğimiz bütün projeleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemize kazandırmış olduğumuz 5 halı sahamızın ilkinin temelini inşallah bugün bismillah diyerek atıyoruz. Yıl sonuna kadar Eyyübiye'mizde 5 halı sahamızı gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Eyyübiyeli kardeşlerimizin sportif anlamda ciddi sıkıntıları var. Bunlara bir neşter vurmamız gerekiyordu ve girişimlerimiz sonucu çok şükür 5 halı sahayı Eyyübiye'ye kazandırdık. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde de Yarı Olimpik yüzme havuzunun temelini atacağız. Artık çocuklarımız kanal yerine havuzlarımıza gelecekler. Eyyübiye mücavir alanları içerisinde Eyyübiye'ye ait yüzme havuzları olacak. Çocuklarımız burada hijyenik ortamda rahatlık ile yüzmeye başlayacaklar. Yine 5 halı saha ile gençliğe yatırımlarımız devam edecek. Asya mahallemizde ilk halı sahamızın temelini atmış bulunuyoruz. Devamı da hızlı bir şekilde gelecek. Halı sahalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.