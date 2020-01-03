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Eyyübiye'de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye Belediyesi, kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yerini mühürleyip, faaliyetten men etti.


Gün içinde bazı sosyal medya organlarında çıkan ve hijyen koşullarına uyulmayıp, izinsiz yapılıp, görüntü kirliliğine neden olan deve kesiminin tespit edilmesiyle, Eyyübiye Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçip, iş yeri hakkında cezai işlem başlattı.


Eyyübiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırları dahilinde Türkmeydanı Mahallesi Meşarkiye caddesinde bir iş yerinin önünde deve kesiminin yapıldığının tespiti üzerine belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğümüz söz konusu iş yerine cezai müeyyide uygulayarak, işyerini mühürleyip, faaliyetten men edilmiştir. Yine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Çevre Zabıta ekipleri de aynı iş yerine cezai işlem uygulamıştır. Kamuoyunun saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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