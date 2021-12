Eyyübiye'de kadın girişimcilere destek

Kadınlara pozitif ayrımcılık çalışmaları yürüten Eyyübiye Belediyesi, kadın girişimcilerin kooperatif çalışmalarına da destek oldu. Şanlıurfa'da şehrin tescilli ürünleri olan külünçe, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, isot, isot reçeli, biber ve patlıcan kurutmalıkları gibi ürünleri üretmeye başlayan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini, beraberinde İlçe Başkanı Mehmet Moğal'la birlikte ziyaret eden Başkan Kuş, ürünlerin satışı noktasında üreticilere destekte bulunacaklarını belirtti. Kadın girişimcileri ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Başkan Kuş,” Urfa Agro Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran başta Asuman Yazmacı olmak üzere tüm yönetimini tebrik ederim. Bizler de her zaman kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlanması noktasında çaba gösteriyoruz. Bizlerle yaptıkları görüşmede kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade etmiştik. Bugün buraya ziyaretimizi gerçekleştirdik, kendileri burada yapılan ürünler hakkında bilgi vermişti ve şimdi burada yapılan ev ekmeğinin lezzetine baktık. Yüzde yüz organik, ilk müşterisi biz olacağız demiştik ve devamının geleceğinden eminim. Gerçekten hijyen anlamında her şey çok güzel ve ortada. İnşallah artık bu ürünlere ulaşım konusunda desteklerimizi eksik etmeyeceğiz. Şehir merkezinde açılacak olan yerde vatandaşlarımızın bu ürünlere ulaşması konusunda yardımcı olacağız. Burada yerel ve yöresel ürünlerimiz üretiliyor. Ben buradan emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise,” Ben belediye başkanımıza kadınlara yönelik vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da en çok ihtiyaç duyulan ev ekmeği konusunda bayan kardeşlerimiz ellerini taşın altına koymuşlar ve çok hijyenik bir ortamda üretiliyor. Kendilerini tebrik ediyorum“ ifadelerini kullandı.