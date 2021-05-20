Eyyübiye'de kalıcı eserler inşa ediliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar şekilde devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Muradiye Mahallesinde yaklaşık bin 200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak olan yapı, betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metrekarelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek.

Yüzme havuzunu Kurban Bayramından hemen sonra ilçe gençliğinin hizmetine sunacaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Göreve gelmeden önce Eyyübiyeli kardeşlerimize yarı olimpik yüzme havuzunu kazandıracağımıza dair sözümüz vardı. Allaha çok şükür bugün o sözümüzü tutmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Temelini atmış olduğumuz yüzme havuzumuz yükselmiş ve bitme aşamasına gelmiş. Teknik arkadaşlardan edinmiş olduğumuz bilgiye göre Kurban Bayramından hemen sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Malumunuz binlerce evladımızı sulama kanallarda kaybettik ve onların acısını yaşadık. İnşallah böyle bir acı daha yaşamayız. Böyle bir acı yaşamamamız için Eyyübiye'de yarı olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bu tesislerin sayısını ilçemizde artırmaya devam edeceğiz. Şimdiden bölge halkına hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.