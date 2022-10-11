Eyyübiye'de kantinlere sıkı denetim

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konurken, aykırılık tespit edilen kantin işletmelerine de idari para cezası işlemi uygulandı.

Eyyübiye genelinde halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretim ve satış noktaları, ticarethaneler ve imalathanelere yönelik denetim faaliyetlerine aralıksız devam eden zabıta müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi. On binlerce öğrenciye hizmet veren kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri yapan ekipler, satışa sunulan tüm ürünleri tek tek inceleyerek son kullanma tarihi kontrolü yaptı. Hijyen konusunda da kantin işletmecilerine uyarılarda bulunan ekipler, gıda üretim ve satış şartlarına aykırılık tespit etikleri kantin işletmelerine idari para cezası uyguladı.

Kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de imha edilmek üzere el konuldu.