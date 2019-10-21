Eyyübiye'de kapalı semt pazarı için çalışmalar sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sakinlerinin önemli taleplerinden biri olan Kapalı Semt Pazarı için düğmeye bastı. Harran Kapı bölgesinde bin 600 metre karelik alanı kapsayacak şekilde tasarlanan projenin ihalesine çıkıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışma yürüten Eyyübiye Belediyesi, ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı semt pazarı için de çalışmaya başladı. İlçe genelinde yapılması planlanan semt pazarlarının ilki Harran Kapı bölgesinde yapılması hedefleniyor. Bölgede aynı zamanda spor aktiviteleri, kermes, otopark, kültürel etkinlik ve pazar ihtiyacına yönelik olarak tasarlanan proje bin 600 metre karelik alanı kapsıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, alan ile ilgili açıklamasında, “Söz verdik, sözlerimizi de bir bir yerine getiriyoruz. Harran Kapı bölgemizde bin 600 metre karelik alanı kapsayacak şekilde tasarlanan projemizin ihalesine çıktık. Yapımına başlıyoruz. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kulandı.