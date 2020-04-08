Eyyübiye'de kentsel dönüşüm başladı

Eyyübiye Belediyesi, 4 etaptan oluşan ve toplam 3000 konut hedeflenen projenin ilk etabında 367 konut ve 35 iş yerinin çalışmalarına başlandı. Eyyübiye Belediyesi ilçenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projesine başladı. Akçamesçit bölgesinde bulunan Güney Kent projesiyle ilçeye 3 bin konut kazandırılacak. Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Yenice, İkizce ve Akçamescit Mahalleleri için kentsel dönüşüm projesinin ilk adımları atıldı. 4 etaptan oluşan ve ilk etap maliyetinin yaklaşık 80 milyon TL olduğu çalışmanın 1. etabı başladı.

Çalışmaların başladı alanı ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, inşaat alanında incelemelerde bulundu.