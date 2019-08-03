Eyyübiye'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Eyyübiye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı hazırlıklarına erkenden başladı. Vatandaşların kurban bayramı öncesi yapacağı satış işlemi ve sonrasındaki kesim işlemi sırasında mağdur olmalarını önlemek isteyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Ekipler vatandaşların kurbanlarını rahatlıkla kullanabilecekleri kesim ve satış yerlerini belirledi.

Eyyübiye Belediyesi kurban kesim yerleri olarak, TOKİ konutları, cami yanı, semt pazar yeri, yeni hayvan pazarı, Buhara Mahallesi Soro İmam Taziye Evi yanı, buhara semt pazar yeri, Eyyüp Kent Mahallesi 3962. Sokaktaki yeni yapılan semt pazaryeri, Direkli Mahallesi, SSK caddesi sonu, elektrik trafosu kuzeyinde bulunan müsait boş alan, Yenice Semt Pazarı, Yenice Mahallesi 3991 Sokak olarak belirlendi.

Eyyübiye Belediyesi kurban satış yerleri ise Eyyüp Peygamber Makamı Doğusu, müsait boş alan yanındaki hayvan pazarı, Direkli Mahallesi SSK Caddesi sonunda bulunan elektrik trafosu kuzeyindeki boş alan olarak belirlendi.