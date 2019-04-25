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Eyyübiye'de metruh binalar yıkıldı

Şanlıurfa’da Suriyeli ailelerin de barındığı 6 metruk ev belediye ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti.

Şanlıurfa'da Suriyeli ailelerin de barındığı 6 metruk ev belediye ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti.


Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilen metruk yapılardan rahatsızlık duyan mahalle sakinleri durumu Eyyübiye Belediyesi'ne bildirdi. Durum değerlendirmesi yapan Eyyübiye Belediyesi, zabıta ve polis ekipleri tarafından 6 riskli metruh ev tespit edildi. Belediye yıkım ekipleri, bazı evlerde Suriyelilerin de barındığı evleri yapılan uyarılar sonucu boşaltarak belediyeye ait iş makineleriyle metruh evlerin yıkımı olaysız bir şekilde yapıldı.

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