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Eyyübiye'de noter sorunu çözüldü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle önemli eksikliklerinden biri olan noter, ilçenin Akçakale yolu üzerinde hizmete başladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle önemli eksikliklerinden biri olan noter, ilçenin Akçakale yolu üzerinde hizmete başladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle ilçenin önemli eksikliklerinden olan noter, Akçakale yolu üzerinde hizmete başladı. Noteri ziyaret eden ilçe belediye başkanı Kuş, seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirdiğini ifade etti.


Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçesi olan ve büyük bir eksiklik olarak görülen noter, hizmet veremeye başladı. 8. Noter, Akçakale yolu üzeri, Eyüpnebi Mahallesi 3482. Sokakta hizmete girdi. Kuş,” Söz vermiştik. Girişimlerimiz sonucu ilçemize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri de kısa zamanda hizmete girecek” ifadelerini kulandı.

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