Eyyübiye'de öğrenciler için imkanlar seferber edildi

Türkiye'nin en genç ilçesi Eyyübiye'de, lise mezunu gençlerin üniversiteye yerleşme oranlarını artırmak için tüm imkanlarını seferber eden Eyyübiye Belediyesi, kitap otaklarında sınavlara hazırlanan öğrencilere soru bankası setleri dağıttı.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'ndeki kitap otağında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü destekleriyle başlatılan üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerle bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, öğrencilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

Öğrencilerin sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmeti, internet ve giriş çıkış saatleriyle ilgili taleplerini yerine getirdiklerini kaydeden Kuş, “Bizim de sizden talebimiz var. Elimizden gelen tüm gayreti göstererek yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Taleplerinizi bir bir yerine getirdik, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Sizden tek istirhamımız, ilk günkü gibi derslerinize önem göstermeniz, ders çalışma saatlerine riayet etmeniz, burada öğrendiklerinizi evde tekrar etmeniz ve çok başarılı öğrenciler olmanızdır. Eyyübiye gibi dezavantajlı bir yerden sizin gibi cevherlerin çıkması lazım. Güneş gibi Eyyübiye'yi, Şanlıurfa'yı, Türkiye'yi aydınlatmanız lazım. Buradan da güneşlerin çıkacağına eminim. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin, sizleri, bizleri, ailelerinizi utandırmasın” diye konuştu.

Öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.