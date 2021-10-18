Eyyübiye'de öğrencilere pozitif ayrımcılık

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan 15 Temmuz Kitap Otağını ziyaret edip, ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. Belediye tarafından 15 Temmuz Mahallesinde yapılan Şelale Park içindeki Kitap Otağı, bölge gençliğinin yoğun ilgisini görüyor. Her türlü imkanın sunulduğu ve uzman eğitmenler tarafından öğrencilere destek verildiği kitap otağını beraberindekilerle ziyaret eden Kuş, ders çalışan öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Kitap otaklarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Kuş, her zaman ilçe gençliğinin hizmetinde olacaklarını söyledi.