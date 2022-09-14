Eyyübiye'de örnek çalışma

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde daha önce dağlık alanda iki ayrı park inşa eden Eyyübiye Belediyesi, bu kez de okulların bulunduğu bölgeye yakın metruk yapıları istimlak ederek yıkıp, park yapmaya başladı. Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop ve bölge mahalle muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı programda, mahalledeki metruk yapıların yıkımı için ilk kepçe vuruldu. Seçildiği günden bu yana Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin en dezavantajlı ilçelerinden olan Eyyübiye'deki sorunları çözen ve ilçeye değer katan yapılar inşa eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle muhtarlarıyla daha önce tespit ettikleri sorunları bir bir çözmeye devam ettiklerini ifade ederek, Akşemsettin Mahallesi'nin park ihtiyacını çözmek için de bir süredir yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Başkan Kuş, “Mahalle sakinlerimize park yapacağımıza dair vaadimiz vardı. Maalesef Akşemsettin Mahallemizde park yapacak alanımız yoktu. Ama biz, çalışacağız, üreteceğiz illa bir çözüm üreteceğiz demiştik. Allah'a çok şükür, o gün bugündür. Şu anda sekiz yapının kamulaştırmasını yapıp, yıkımını gerçekeştiriyoruz. İnşallah yıkımın ardından hemen Park Bahçe Müdürlüğümüz burada çalışmaya başlayacak. Dört dönüme yakın alanı park yaparak mahallemize kazandıracağız. Bu çalışmalarımız, diğer mahallelerimizde de devam edecek. Eyyübiye'deki bu tür sıkıntıları çözmüş olacağız. Parkımız, şimdiden Akşemsettin Mahallemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

''Örnek bir çalışma''

İl genelindeki metruk yapıların yıkılması için kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yetkililerin katılımıyla kurulan komisyon aracılığıyla bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz ise, “Uzlaşma yöntemiyle, vatandaşlarımızı da mağdur etmeden özellikle okul çevrelerindeki bu tür yapıların yıkılması, bağımlılıkla mücadele açısından önem arz eden bir konu. Burada da tam bunu ifade eden bir örnek var. Hemen okulumuzun altında sekiz metruk yapı var. Bu metruk yapılar, genellikle bağımlılarca kullanılmakta. Bu durum da hem mahalle sakinlerimiz hem de hemen yanındaki okulumuz için ciddi güvenlik tehlikesi teşkil etmekteydi. Yapmış olduğu çalışmadan dolayı, şahsında belediye başkanımıza ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Buranın yıkılması, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir çalışma olmasının yanında yeşil alan ve spor sahası olarak taçlandırılması çok güzel bir çalışma. Hem bu mahallemiz hem de diğer mahallelerimize örnek teşkil eden bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.