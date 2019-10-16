Eyyübiye'de park yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hacıbayram Mahallesi'nde yapılacak parkın alan tespiti için incelemelerde bulundu Yemyeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alan seferberliği başlattı. Farklı mahallelerde birçok parkın yapımı devam ederken, yeşil alan sıkıntısı yaşayan bölgeler için de fizibilite çalışmaları sürüyor.

İlçeye yeşil alanlar kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Hacıbayram Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın yoğun olarak talep ettiği konulardan biri yeşil alandı. Muhtarımızla birlikte alan tespiti için incelemelerde bulunduk. Arkamda gördüğünüz alan enkazdı ve moloz yığınlarıyla doluydu. Yeni yapılan okulumuzun yanındaki bu alanı değerlendirmeye ve mahallemize park olarak kazandırmaya karar verdik. Başkan yardımcılarımıza ve birim müdürlerimize talimat verdik ve molozları temizlediler şuanda da park yapım çalışmalarına devam ediyorlar. inşallah bir ay içerisinde mahallemize park kazandırmış olacağız. Hacıbayram Mahallemiz geniş ve büyük bir mahalle bu küçük park yeterli olmayacak, bu parkımızın etrafında bulunan 5 - 6 evimiz var. Vatandaşlarımız ile görüşeceğiz makul bir fiyat verirlerse istimlak edip Hacıbayram Mahallemize geniş ve büyük bir park kazandıracağız inşallah. İstimlak konusunda vatandaşlarımızın da duyarlılığına ihtiyacımız var. İnşallah onlar da mahallelerine katkıda bulunacaklar. Ben muhtarımıza mahallesine olan aşkından ve gayretinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.