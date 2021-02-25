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Eyyübiye'de peyzaj çalışması

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam alanları olan park ve bahçelerde görsel şölen oluşturarak peyzaj çalışması yürütüyor.


Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde mevsim şartlarına uygun peyzaj çalışması ile ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Adeta bir görsel şölen oluşturan yüzlerce bitki toprakla buluşuyor. Parkları ve yeşil alanları doğa renkleriyle buluşturan ekipler, vatandaşların yaşam alanı olan parkları da ilkbahara hazırlıyor. Hummalı bir şekilde sürdürülen ve ilçe genelindeki tüm parklarda devam eden peyzaj çalışmaları, Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve henüz açılışı yapılmayan parklarda da sürüyor.


İlçe genelinde yapılan peyzaj çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

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