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Eyyübiyede riskli bölgeler temizlenecek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yakubiye mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, mahallede yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında görüşmeler yaptı.


Eyyübiye ilçesindeki Yakubiye Mahallesinin3. Derece Sit alanı olmasından dolayı yaşanan yapı mağduriyetinin önüne geçmek için Bakanlık nezdinde çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kuş, hedeflerinin bölgeyi turizme kazandırmak olduğunu belirtti.


Kuş, “Yakubiye Mahallemiz 3. Derece sit alanı. Bundan dolayı yapı iznine müsaade edilmiyor. İnşallah Bakanlığımızın da çalışması neticesinde ya burayı 3. Derece sit alanından çıkartacağız veya Mahallemizi riskli bölge ilan edip, bu mahallemizi temizleyeceğiz. Hem vatandaşımızın mağduriyetini gidermiş olacağız hem de bu bölgemizi turizme kazandırmış olacağız. Ben buradan meclis üyemize, muhtarımıza mahallelerine olan duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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