Eyyübiye'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

Şanlıurfa'da 15 Mart 2023 günü yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Eyyübiye Belediyesi, tüm birimlerinin destek verdiği çalışmalarla gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sahada bizzat koordine ettiği çalışmalar, yüzlerce sokakta sürdürülüyor. Akabe, Haleplibahçe, Mance, Buhara, Muradiye ve Dedeosman Mahallelerinde selden etkilenen sokaklarda devam eden çalışmaları, Başkan Yardımcıları ve birim amirleriyle koordine eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, selden etkilenen vatandaşlarla da görüşerek taleplerini yerine getiriyor. Çift vardiya halinde devam eden çalışmalar çerçevesinde caddelerde biriken sel enkazları iş makineleriyle başka yerlere nakledilirken, evlerin içinden başlayarak sokaklara kadar biriken balçık ve kullanılamaz hale gelen ev eşyalarını temizleyen ekipler, sokak ve caddeleri basınçlı su ile yıkayarak temizliyor. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen sağanak yağışla birlikte, evlerini temizlemek amacıyla riskli bölgelerde bulunan vatandaşları tahliye eden Eyyübiye Belediyesi, yağışın durmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.