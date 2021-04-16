Eyyübiye'de şelale park ve sosyal donatı alanı yapılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmak için çalışmalarını daha da hızlandıran ekipler, 15 Temmuz Mahallesinde yıllardır atıl durumda olan yaklaşık 3 bin 500 metre karelik alanda, şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan, Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kuş'un kendilerine söz verdiğini ve sözünü yerine getirdiğini belirten Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan, "Allah başkanımızdan razı olsun. Burası yıllardır atıl durumda olan bir alandı. Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz çok zorluk çekiyordu. Başkanımız hem şelale park hem de kitap otağı yapıyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.