Eyyübiye'de selden etkilenen tüm evler boyanıyor

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan ve merkez ilçelerde derelere yakın olan sokaklardaki tüm evleri etkileyen sel baskınının izleri silinmeye devam ederken, Eyyübiye Belediyesi sokaklardaki temizlik ve boyama işlerinden sonra evlerin içini boyamaya başladı.

Karakoyun ve Mance derelerinin taşması sonucu sel sularının üç metre kadar yükseldiği Akabe, Karakoyunlu, Türkmeydanı gibi mahallelerdeki tüm sokakları tertemiz hale getiren Eyyübiye Belediyesi, sokak dış cephe boyamalarının tamamlanmasının ardından evlerin içine girdi.

Onlarca ekiple başlayan boya çalışmaları öncesi evlerin alçı ve sıva gibi eksiklerini tamamlayan Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ev sahiplerinin de taleplerini dikkate alarak evlerin içinde boyama çalışmalarına başladı.

Sel baskınının ilk anından itibaren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve tüm belediye çalışanlarını yanlarında gördüklerini belirten Türkmeydanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıkınacı, “Selden itibaren zarar gören evlerimizin iç ve dış cephe boyaları yapıldı. Hizmetler yapılmaya devam ediyor. Bir muhtar olarak ne zaman ararsak sorunumuzu çözüp, ihtiyaçlarımızı gideren başkanımız Mehmet Kuş'a çok teşekkür ediyorum” diyerek, mahalle sakinlerinin memnuniyetlerini dile getirdi.