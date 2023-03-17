Eyyübiye'de selin yaraları sarılıyor

Bir yılda gerçekleşen yağış miktarının yaklaşık yarısının bir gecede yağdığı ve birçok mahallede sel baskınlarının yaşandığı Şanlıurfa'da sağanak yağmur sona ererken, Eyyübiye Belediyesi ilçedeki sel kalıntılarını temizlemek için seferber oldu.

Sağanak yağışın başladığı 14 Mart akşamından sel baskınlarına dönüştüğü 15 Mart sabahına kadar tüm birimlerini alarm durumuna geçiren ve ekipleri sahada bizzat koordine eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin dört bir yanındaki çalışmaları takip ediyor. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte, sel felaketinden hasar gören alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Kuş, Mance, Dedeosman, Akabe ve Buhara Mahalleleri başta olmak üzere tüm mahallelerde yaraları hızlı bir şekilde sarmaya devam ettiklerini söyledi. Sel felaketinin yaşandığı ilk saatlerde arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına öncelik veren Eyyübiye Belediyesi, büyük tehlikenin atlatılmasıyla birlikte ilçede çok geniş çaplı temizlik çalışmasına başladı. İlk olarak Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl ve çevresi ile bölgedeki ana caddeleri çamurdan temizleyen Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, tarihi çarşılar bölgesinden başlayarak ilçe genelinde aralıksız temizlik çalışması yapıyor.

Oldukça fazla yağış alan ve çevresi doğal arazilere sahip olan mahallelerde selle birlikte gelen molozun kaldırılması için iş makineleriyle çalışan Eyyübiye Belediyesi, aynı şekilde yağıştan etkilenen parklarda da temizlik çalışmalarına devam ediyor.