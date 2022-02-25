Eyyübiye'de semt pazarı yapımı inceledi

Direkli Mahallesi sakinlerinin en önemli taleplerinden biri olan modern kapalı semt pazarı yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bin 600 metrekarelik alanı kapsayan ve bitişiğinde zabıta karakolu da bulunan modern kapalı semt pazarı inşaatını Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestopl'la birlikte inceleyen Kuş, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ve semt pazarının mart ayı içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti.

Vermiş oldukları sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Kuş, “Direkli bölge sakinlerimizin bizlerden talep ettiği semt pazarı yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Söz vermiştik ve sözümüzü de yerine getirdik. İnşallah hem modern kapalı semt pazarımız hem de zabıta karakolumuzu mart ayı içinde vatandaşlarımızla birlikte hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.