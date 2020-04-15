Eyyübiye'de semt pazarlarında esnaf ve vatandaşların ateşleri ölçülüyor

Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarlarına giriş ve çıkışlarına şerit çekip yapan hem pazara gelen vatandaşların hem de esnafın ateşlerini ölçüyor.

Eyyübiye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Batıkent, Direkli, Eyüpnebi ve Beykapısı semt pazarlarını denetleyip, pazara giriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçtü. Ekipler esnafa uyarılarda bulunup, sosyal mesafenin korunmasını isterken bir yandan da pazarların giriş ve çıkışlarına hem bariyer hem de şerit çekip, sosyal mesafeye uygun çalışma yürüttü. Vatandaşlara da sebze ve meyvelere eldivensiz dokunulmaması konusunda da uyarıda bulunan ekipler, uyarılara uymayan esnaf ve vatandaşlar hakkında cazai işlem uygulanacağını belirtti. Esnafların da vatandaşlarla olan para iş ve işlemlerine özen göstermelerini isteyen ekipler, periyodik olarak dağıtılan maskeleri de vatandaş ve esnafa verdi.