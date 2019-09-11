Eyyübiye'de sınava hazırlanan gençler için kurs açıldı

Eyyübiye Belediyesi lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençler için, YKS ( TYT-AYT) ve LGS kursları açtı. Belediyeye bağlı 5 gençlik merkezi ile millet kıraathanesi kitap otağında başvuruları alınan kurslarda, sayısal ve sözel bölümlerde gençlere uzman eğitmenler tarafından dersler verilecek. Deneme sınavları, soru çözümleri ve talep eden öğrenciler için özel ders saatleri uygulamalarının da olacağı kurslar için gençler, kendilerine en yakın gençlik merkezine başvurabilecek.

Kayıtların başladığı kurslar için yazılı açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “ Eyyübiye Belediyesi olarak sınavlara hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için öncülük yapıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tüm Gençlik Merkezlerimizde YKS ve LGS kursları açıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.