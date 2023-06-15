Eyyübiye'de sokaklar yenileniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, ilçeye doğalgaz ulaştırılması sözünün gerçekleşmesinin ardından başlayan kilitli parke yenileme çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz şebekesi kaçak testlerinin tamamlandığı sokaklar, çalışmalarla birlikte daha konforlu hale geliyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde devam eden kilitli parke taşı yenileme çalışmaları, Hayatı Harrani, Ruha, Süleymanşah, Asya ve Eyüpkent Mahallelerinde tamamlanırken, ekipler yönlerini doğalgaz şebekesinin yeni döşendiği Eyüpnebi ve Direkli Mahallelerine çevirdi. Sokaklardaki doğalgaz şebeke tesisi ve bina abonelik bağlantılarının yapılmasının ardından bekletilmeden başlayan sokak yenileme çalışmaları, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Çalışma nedeniyle yaklaşık 60 santimetre genişliğinde kazıların yapıldığı sokaklarda, daha sonra çökme olmaması için yenileme alanını genişleten ekipler, kazı haricinde bozulmuş yolları da yenileyerek uzun yıllar sağlıklı şekilde kullanılacak hale getiriyor. Halen devam eden Direkli Mahallesindeki doğalgaz şebeke çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Akşemsettin ve 15 Temmuz Mahalleleri de doğalgazla buluşturulmasıyla Eyyübiye ilçe merkezinin nüfus yoğunluğuna sahip büyük mahallelerinin tamamı hem konforlu ısınma imkanına hem de temiz çevreye kavuşmuş olacak.