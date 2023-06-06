Eyyübiye'de üniversiteye hazırlanan gençlere destek sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, Türkiye'nin en genç ilçesinde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik pozitif farkı devam ederken, sınav hazırlık merkezleri ve eğitim otaklarında sınavlara hazırlanan gençleri sınav heyecanı sardı.

Gençlere özel dershane niteliğinde destek veren Onikiler ve Yenice Sınav Hazırlık Merkezleri'nin yanında eğitim otaklarında da gençlerin yanında olan Eyyübiye Belediyesi, ilçenin eğitimde Türkiye ortalamalarını yakalaması için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

Eylül ayından başlayarak üniversite sınavlarının ve tercihlerin yapılmasına kadar tüm aşamalarda gençlere destek olan Eyyübiye Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi de öğretmen desteği sağlıyor.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, öğretmen kökenli Başkan Yardımcısı İsmail Kaya'nın nezaretinde üniversite sınavlarına hazırlanan binlerce gence, eğitim materyalleri, yardımcı kitaplar, testler ve deneme sınavları da ücretsiz veriliyor.

Eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yanında gençlerin rahatça ders çalışabilecekleri fiziki ortamların oluşturulduğu eğitim otaklarında yükseköğretime hazırlanan gençler, ders aralarında ücretsiz sunulan çaylarını içerek, sohbet ediyor ve yeni arkadaşlıklar ediniyor.

Deneme sınavları, etütler, bireysel ve grup eğitimleri ile her branşta derslerin verildiği eğitim otaklarında, eğitim kalitesi, disiplin ve öğrenci takibiyle özel dershaneleri aratmayan kalitede hizmet sunuluyor.

Yönetim kadrosunun büyük bölümü eğitimcilerden oluşan Eyyübiye Belediyesi, bütçesinin yüzde 60'ına yakınını gençlik ve eğitim yatırımlarına ayırıyor. Önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Süleymanşah Gençlik Merkezi ve yeni eğitim otakları sayesinde, Şanlıurfa'da yaşayan binlerce genç daha hayallerine kavuşmuş olacak.