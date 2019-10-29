Eyyübiye'de vatandaşlara bayrak dağıtıldı

Kuş, Eyyubiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen proğramda beraberinde AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyubiye Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kenan Kayral, Eyyubiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte ilk olarak Eyüp Peygamber caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Büyük mücadele sonucu elde edilen Cumhuriyet Bayramının 96. Yılını coşku içinde geçirdiklerini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bize bu bayramı armağan eden başta aziz şehitlerimize, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükran borçluyuz. Onlar bu vatan ve bizler için mücadele ettiler. Bu topraklari bize hediye ettiler. Biz de Cumhuriyetin 96. Yıldönümü münasebetiyle esnaf kardeşlerimize şerefli Türk Bayrağımızı hediye ettik. Onlar da büyük gururla alarak işyerlerine astılar. Ben buradan bir kez daha toprağımız, bayrağımız ve vatanımız için şehadet şerbeti için tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.