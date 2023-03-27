Eyyübiye'de yağış mesaisi sahura kadar sürdü

Şanlıurfa'da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için sahada olmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi ekipleri, dün akşam bastıran sağanak sonrası bir olumsuzluk yaşanmaması için sahura kadar çalışmaya devam etti.

Etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleriyle birlikte riskli bölgelerdeki çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Muradiye Mahallesi'nde mahsur kalan bir ailenin tahliye edilmesine refakat etti. Batıkent TOKİ Mahallesi'nde su basan bir bodrum kata inen Kuş, burada da işçilerle birlikte çalıştı. Gece boyunca Eyüpnebi, Muradiye ve Batıkent TOKİ Mahallelerindeki çalışmaları koordine eden Kuş, Başkan Yardımcısı Sait Kaya ile birlikte hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmaları inceledi.

Su baskınlarına uğrayan binalarda devam eden çalışmalara refakat eden Kuş, gece saat üç sularında ekiplerin yanından ayrıldı. Sel sularının vurduğu Akabe ve Mance Mahallelerinde hayatın normale dönmesi için tüm ev ve sokaklarda detaylı temizlik yapmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, olağanüstü yağışlara karşı da tedbirler almaya devam ediyor.