Eyyübiye'de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi, 1200 metre kare kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarına vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan alanda çalışmalar sürdürülüyor. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu, Muradiye mahallesinde yaklaşık 1200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak şekilde yapılıyor. Ferah ve steril olması planlanan yapı, betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek.

Kuş,“Eyyübiye Belediyesi olarak seçildiğimiz günden bu yana durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bir yandan açılışları gerçekleştirirken bir yandan da temeller atıyoruz. İşte aylar önce Muradiye mahallemizde bulunan yüzme havuzunun temelini atmıştık. Ekibimiz ile birlikte bu alanda incelemelerde bulunduk ve çok şükür sizlerde görüyorsunuz bizlerde görüyoruz ki binamız yükseliyor. Teknik arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre inşallah 2 ay sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Ben buradan Eyyübiye'li kardeşlerimize, Eyyübiye'li çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Kamu Kampüsü, Millet Bahçeleri, Yeni Parklar geliyor. cazibe alanları ve gençlik merkezleri geliyor. İhtiyaç duyduğumuz her alana neşteri vuruyoruz. Elimizden geldiği müddetçe durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.