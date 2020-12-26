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Eyyübiye'de yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bin 200 metre kare kapalı alana sahip olan yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attı.


Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu, Muradiye Mahallesinde bin 200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak şekilde yapılacak.Ferah ve steril olacak yapı, betorname ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. İlçe gençliğinin ve vatandaşların faydalanacağı yarı olimpik yüzme havuzunun 120 günde bitirilmesi hedefleniyor.


Yapılacak olan projenin temel atma törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Teşkilat üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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